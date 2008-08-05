حضور بازدارنده سپاه پاسداران مایه مباهات هر ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت سوم شعبان سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع)، روز پاسدار و چهارم شعبان سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز با انتشار بیانیه ای ضمن تبریک این ایام خجسته به محضر بزرگ پاسدار و جانباز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و همه پاسداران و جانبازان ایران اسلامی از آنان به عنوان طلایه داران مقاومت و پیروزی ملت ایران یاد کرد.

در این بیانیه با اشاره به نقش بی بدلیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری و حراست از دستاوردهای ارشمند انقلاب اسلامی آمده است: حضور امنیت آفرین، آرامش بخش و بازدارنده سپاه در عرصه ملی، منطقه ای و جهانی مایه مباهات هر ایرانی است.

در این بیانیه ضمن تجلیل از نقش ممتاز سپاه پاسداران و جانبازان در حماسه دفاع مقدس آمده است : پاسداران و جانبازان سلحشور ایران اسلامی با لبیک عاشقانه به ندای امام خمینی (ره) نظام را از گزند توطئه های دشمنان و متجاوزان و بدخواهان محفوظ و آنان را تا ابد پشیمان کردند.

در این بیانیه از سپاه پاسداران به عنوان مجموعه رزمی، دفاعی، مکتبی، کلاسیک و چریکی یاد شده که قادر است با دفاع همه جانبه از میهن اسلامی نقش استراتژیک و تعیین کننده ای را در معادلات سیاسی، نظامی و امنیتی ایفا کند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به رزمایش اخیر موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است : این رزمایش برق آسا نشان داد که همان روحیه فداکاری و جانبازان پاسداران که فتوحات بزرگی همچون فتح المبین، بیت المقدس و والفجر 8 را رقم زد امروز نیز قادر است تحت فرماندهی معظم کل قوا و با وحدت وهمدلی با ارتش قهرمان و پشتوانه بسیج مردمی و صنایع مستقل و بومی دفاعی هر گونه تجاوز به حریم میهن اسلامی را قاطعانه سرکوب و آنان را نیز همچون صدام و صدامیان مایوس و پشیمان نماید.