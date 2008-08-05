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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

هشتمین جشنواره سراسری سرود دانش آموزان کشور در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری هشتمین جشنواره سرود دانش آموزان بسیجی کشور از برگزاری این جشنواره سراسری در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا کلانتری ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در این جشنواره 450 نفر دانش آموز در قالب  22 گروه از 23 استان کشور حضور دارند.

وی با بیان اینکه این جشنواره با دو محور برگزار می شود، اظهار داشت: محور نخست آوای شکوفایی نام دارد که بر اساس نامگذاری امسال به سال نوآوری و شکوفایی انتخاب شده و محور دوم بخش سرودهای آیینی  نام دارد که طی آن دانش موزان سرودها و نواهای محلی خود را قرائت می کنند.

کلانتری همچنین گفت: این رقابتها در دو گروه دانش آموزان بسیجی پوینده (راهنمایی) و پیشگام (متوسطه) از تاریخ 16 ماه جاری به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: همچون سالهای قبل، برای سرودهای برتر ملودی انتخاب کرده و آهنگ سازی می شود.

کد مطلب 727524

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