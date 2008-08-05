هشتمین جشنواره سراسری سرود دانش آموزان کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا کلانتری ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در این جشنواره 450 نفر دانش آموز در قالب 22 گروه از 23 استان کشور حضور دارند.

وی با بیان اینکه این جشنواره با دو محور برگزار می شود، اظهار داشت: محور نخست آوای شکوفایی نام دارد که بر اساس نامگذاری امسال به سال نوآوری و شکوفایی انتخاب شده و محور دوم بخش سرودهای آیینی نام دارد که طی آن دانش موزان سرودها و نواهای محلی خود را قرائت می کنند.

کلانتری همچنین گفت: این رقابتها در دو گروه دانش آموزان بسیجی پوینده (راهنمایی) و پیشگام (متوسطه) از تاریخ 16 ماه جاری به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: همچون سالهای قبل، برای سرودهای برتر ملودی انتخاب کرده و آهنگ سازی می شود.

