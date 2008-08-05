"جشنواره علی اکبر" در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 30 قسمت 75 دقیقه به تهیه‌کنندگی مهرداد طاهری و سعید رضایت تولید شده و از 17 مرداد ساعت 19 روی آنتن می‌رود. در "جشنواره علی اکبر" از 30 جوان برتر از سوی مسئولان استانی و سازمان ملی جوانان می‌شود و در قالب مستند به زندگی شخصی، فعالیت‌ها، موفقیت‌ها و افتخارات چند نفر از جوانان هر استان می‌پردازد.

ـ برنامه "گلبرگ" در 25 قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه معارف شبکه سه تولید شده و از 17 مرداد ساعت 13:30 روی آنتن همین شبکه می‌رود. این برنامه مسائل تعلیم و تربیت، دینی و روانشناسی در خصوص جوانان را بررسی می‌کند.