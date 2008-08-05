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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

"جشنواره علی اکبر" در شبکه سه

"جشنواره علی اکبر" در شبکه سه

"جشنواره حضرت علی اکبر" با معرفی انتخاب جوانان برتر سال 87 از روز پنجشنبه 17 مرداد روی آنتن شبکه سه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 30 قسمت 75 دقیقه به تهیه‌کنندگی مهرداد طاهری و سعید رضایت تولید شده و از 17 مرداد ساعت 19 روی آنتن می‌رود. در "جشنواره علی اکبر" از 30 جوان برتر از سوی مسئولان استانی و سازمان ملی جوانان می‌شود و در قالب مستند به زندگی شخصی، فعالیت‌ها، موفقیت‌ها و افتخارات چند نفر از جوانان هر استان می‌پردازد.

ـ برنامه "گلبرگ" در 25 قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه معارف شبکه سه تولید شده و از 17 مرداد ساعت 13:30 روی آنتن همین شبکه می‌رود. این برنامه مسائل تعلیم و تربیت، دینی و روانشناسی در خصوص جوانان را بررسی می‌کند.

کد مطلب 727530

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