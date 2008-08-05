نقش بهبهانی در پروژه شکست خورده منوریل باید مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله فلاحت پیشه که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی راه سخن می گفت با تاکید بر اینکه افکار عمومی در مورد پروژه منوریل با سئوالاتی مواجه است، گفت : باید برای روشن شدن و تنویر افکار عمومی نقش بهبهانی در پروژه های نیمه تمام مشخص شود.

وی خطاب به بهبهانی این سئوال را مطرح کرد که برنامه شما چه فرقی با برنامه آقای رحمتی دارد و اظهار داشت : من چند جلسه با بهبهانی جلسه داشته ام و اگر وی به سئوالات من پاسخ می گفتند امروز به عنوان مخالف صحبت نمی کردم.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز انزجار از شبنامه نویسی درباره وزرای پیشنهادی از هیئت رئیسه مجلس خواست با ذکر مصادیق با عوامل این تخلف برخورد شود.

نماینده اسلام آباد غرب افزود : برخی نمایندگان گمان می کنند اگر بهبهانی رای نیاورد ممکن است وزیر ضعیف تر معرفی شود که این ضعف مجلس است و ما باید از دولت بخواهیم وزیری قوی معرفی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد : بهبهانی برنامه ای کلی به مجلس ارائه کرده و از 16 صفحه برنامه او حدود 12 صحفه به کلیات پرداخته است. ارائه کلیات به مجلس به عنوان برنامه کاری با توجه به اینکه ما با بودجه و تخصیص اعتبار سروکار داریم به معنای فرار از پاسخگویی در آینده است.

فلاحت پیشه یادآور شد : برخلاف برخی دوستان من معتقدم بهبهانی در گذشته سابقه اجرایی داشته اما ضعف در مدیریت اجرایی وی اکنون منشاء سئوال است.