کسب درآمد بالا از ترانزیت / ارتقای ایمنی و حذف نقاط حادثه خیز

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی وزیر پیشنهادی راه و ترابری در جلسه رای اعتماد که امروز در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت راه سخن می‌گفت با اشاره به اینکه بخش راه شریان حیاتی کشورها است که نفش مهمی در توسعه دارد گفت : یکی از برنامه های من تقویت شبکه راههای کشور است که در برنامه ای که تقدیم مجلس کردم به آن اشاره شده است.

وزیر پیشنهادی راه و ترابری افزود : وضعیت و موقعیت جغرافیای ایران امروز به گونه‌ای است که خداوند بهترین ثروت را بعد از نفت به ایران داده و ایران می تواند از طریق ترانزیت درآمد بالایی داشته باشد.

بهبهانی تصریح کرد : یکی از برنامه های اصلی من برطرف کردن حلقه های مفقوده کریدورهای تراتزیتی در کشور است.

وی همچنین اجرای پروژه های ناتمام، پیگیری جدی در ارتقای ایمنی و حذف نقاط حادثه خیز برای کاهش آمار تلفات، بستر سازی برای اجرای اصل 44 و واگذاری تصدیگریها به مردم، استفاده از همه ظرفیت بخش خصوصی، توجه به حمل و نقل ریلی را از دیگر سرفصلهای برنامه های خود معرفی کرد.

سرپرست فعلی وزارتخانه راه و ترابری با بیان اینکه توان فعلی وزارت راه ساخت سالانه 250 کیلومتر راه آهن است این مقدار را ناکافی توصیف کرد و گفت : ما بیش از این مقدار نیاز داریم و باید با جذب سرمایه داخلی و خارجی این مقدار را به 1200 کیلومتر در سال برسانیم.

بهبهانی با اشاره به لزوم گسترش محورهای مواصلاتی در کشور اظهار داشت : گسترش محورهای شرق به غرب و محور جنوب خصوصا در بخش راه آهن در برنامه من وجود دارد.

وی با بیان اینکه شبکه راههای روستایی کشور باید متحول شود گفت : من تکمیل شبکه راههای روستایی کشور را وظیفه وجدانی خودم می دانم.

سرپرست وزارت راه و ترابری در بخش دیگری از سخنانش گفت : در قسمت حمل و نقل هوایی هم باید باید هواپیماها را تا جایی که می توانیم افزایش دهیم و مدیریت فرودگاهها را ارتقاء دهیم و در جهت توسعه "حمل و نقل ترکیبی" تلاش کنیم.

بهبهانی توجه به پروژه های کلان که زمان ساخت آنها طولانی شده است را از دیگر اولویتهای کاری خویش در صورت کسب رای اعتماد از مجلس عنوان کرد.