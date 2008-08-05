نقش علما در نهضت مشروطه ‌انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید روحانی در مراسم بزرگداشت سالروز مشروطه در تبریز افزود: ‌نهضت مشروطه در برهه ای از تاریخ ایجاد شد که حاکمان جبار وقت از روشنگری مردم در هراس بودند و تلاش می کردند خفقان را در جامعه حاکم کنند‌.

وی با بیان اینکه خفقان ایجاد شده در آن مقطع تاریخ ،‌زمینه ساز آغاز نهضت مشروطیت بود تصریح کرد : این خفقان برای علما و رهبران دینی قابل تجمل نبود لذا آنها کوشیدند با روشنگری مردم ،‌نهضت مشروطیت را به سرانجام برسانند گرچه این نهضت سرانجام به انحراف کشیده شد.

رئیس مرکز تاریخ پژوهی ایران معاصر عدل و عدالت خواهی را یکی از ویژگی های مکتب تشییع و پیروان این مکتب دانست و گفت : از بین رفتن همفکری در میان رهبران نهضت مشروطیت یکی از عوامل انحراف این نهضت بود به طوری که برخی از آنان خواستار اجرای عدالت در چارچوب قوانین اسلامی و شرع بودند و عده ای قلیل که به منور الفکرها موسوم شدند خواهان حاکمیت فرهنگ غرب در کشور بودند.

حجت الاسلام روحانی کارشکنی سفارت خانه های روسیه و انگلیس ،‌افزایش شایعه پراکنی ها و تشکیل حکومت فراماسونری را از دیگر عوامل انحراف نهضت مشروطه برشمرد و افزود: در این بین رشادت های مجاهدان و قهرمانان وطن دوست و متعهدی همچون ستارخان و باقر خان ،‌سیاست های شوم بدخواهان را به شکست کشاند.

وی فداکاریهای مردم آذربایجان را در جریان وقایع نهضت مشروطه مثال زدنی خواند و اظهار داشت: حرکت مردم تبریز که در مقابل بیگانگان ایستادگی کردند‌ ،‌این شهر را به دژ تسخیر ناپذیر دشمنان تبدیل کرد.

رئیس مرکز تاریخ پژوهی ایران معاصر در پایان با تاکید بر عبرت آموزیاز وقایع نهضت مشروطیت، ‌تصریح کرد: پیروی از رهبران دینی، ‌اجتناب از اختلافات و تفرقه ها و نیز عدم اعتماد به بیگانگان از جمله مهمترین درسهایی است که باید از نهضت مشروطیت آموخت.

به گزارش مهر در این مراسم از خانواده های مجاهدان انقلاب مشروطیت تجلیل شد.