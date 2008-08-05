حمایت بارزانی از درخواست کردهای کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ایلاف، مسعود بارزانی شب گذشته بعد از بازگشت از بغداد اعلام کرد: از درخواست اعضای کرد شورای استانداری کرکوک حمایت می کند.

اعضای کرد شورای استانداری کرکوک خواستار الحاق این استان به ایالت کردستان عراق هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: به تنهایی دست به اقداماتی برای محقق شدن این مسئله می زند و همچنین از ترکمن ها و عرب های کرکوک خواست تا با کردها وارد مذاکره شوند.

مسعود بارزانی در این سخنان هرگونه دخالت خارجی را در مورد مسئله کرکوک رد کرد.

این درحالی است که نشست فوق العاده نمایندگان پارلمان عراق برای بحث و بررسی قانون انتخابات در این کشور که قرار بود یکشنبه برگزار شود، به روزگذشته و روز گذشته نیز به امروز سه شنبه موکول شد و قرار است امروز این مسئله مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان عراقی قرار بگیرد.

نمایندگان عراقی در 22 ماه جولای قانون انتخابات را با حضور 140 نماینده به تصویب رساندند که براساس آن انتخابات کرکوک به زمانی نامشخص موکول می شود، اما در واکنش به این امر نمایندگان کرد در اعتراض به این تصمیم از پارلمان بیرون رفتند و رئیس جمهوری نیز با استفاده از حق وتو این تصمیم نمایندگان را رد کرد.