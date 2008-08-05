مازندران مقام اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کشور داراست

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، میر قدیر رضایی صبح سه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در نوشهر افزود: برای کاهش این پدیده باید کمیته های تخصصی شهرستانها فعال شود.

وی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه ویژه به این موضوع اهمیت دارد.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان برای مقابله با استقلال و خودکفای ایران از قاچاق کالا و ارز در کشور حمایت می کنند که تاکنون نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

به گفته رضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا سه کمیته فرهنگی، اقتصادی و عملیاتی دارد که گمرک کمیته عملیاتی آن است.

فرماندار نوشهر نیز گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مهار تورم و توسعه تولیدات داخلی و حمایت از تولید کنندگان مهم است.

سید هاشم فاطمی افزود: قاچاق کالا به اقتصاد مملکت و توسعه صادرات لطمه می زند که باید برای کاهش آن برنامه ریزی شود.