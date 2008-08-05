نادران خواستار تشکیل جلسه غیر علنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه تذکر احمد توکلی پیرامون تشکیل جلسه غیر علنی اظهار داشت : طبق آئین نامه اگر رئیس جمهور یکی از وزرا و یا 10 نفر از نمایندگان درخواست تشکیل جلسه غیر علنی داشته باشند باید این جلسه تشکیل شود و آئین نامه قدرت تشخیص را به این افراد داده است و به محض طرح این درخواست باید جلسه غیر علنی برگزار شود و در رابطه با اضطراری بودن یا نبودن بعد از تشکیل جلسه غیر علنی باید بحث شود.

وی اضافه کرد : اگر شما می خواهید که ما عدله خود را در جلسه علنی بگوییم ایرادی ندارد.

لاریجانی در واکنش به اظهارات نادران اظهار داشت : بحث وزرا مخل امنیت ملی نیست و ما مشکل امنیتی نداریم و شرایط قانون اساسی برای تشکیل جلسه غیر علنی شرایط غیر عادی و اضطراری است که با شرایط فعلی سنخیتی ندارد.

رئیس مجلس اضافه کرد : عقل عرفی در کشور حاکم است و به همین دلیل شرایط اضطراری در کشور تشخیص داده نمی شود هر مطلبی که دوستان می خواهند در مورد وزرا بگویند.