مسلمانان نیوزیلند خواستار ساخت مسجدی بزرگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استاف کو،علی کبه امام جمعه این منطقه و رئیس تراست اسلامی نورث شور گفت: مسجد تنها محل نیایش برای 2500 مسلمان این منطقه نیست بلکه مسجد به عنوان خانه خدا محلی برای گردهمایی و برگزاری مراسم فرهنگی و سنتی جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی اشاره کرد که در حال حاضر نماز جمعه این شهر در مرکز تفریحی گلنفیلد برگزار می‌شود که برای روزهای جمعه اجاره شده تا جمعیت کثیری از مسلمانان را که برای اقامه نماز جمعه جمع می شوند دربرگیرد.

امام جمعه این منطقه اظهار داشت که جامعه مسلمانان از همکاری شورای شهر نورث شور برای ساخت یک مسجد بزرگتر که بتواند تنوع فرهنگی این شهر را ترویج کند قدردانی خواهند کرد.

جامعه مسلمانان این شهر در منطقه آکلند، نیوزیلند خواستار مسجدی با گنبد و مناره هستند، چرا که از ساختمان مسجد کنونی پیشتر به عنوان یک کارخانه استفاده می‌شده است. مسجد کنونی در سال 1998 با کمکهای مردمی ساخته شد.

جدا از نمازهای جماعت حدود 100 کودک مسلمانان طی هفته در مسجد حاضر می‌شوند تا زبان عربی و قرآن بیاموزند. حدود 300 خانواده مسلمان در این شهر زندگی می‌کنند که از کشورهای مختلفی چون ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، سومالی و ترکیه هستند.