سی و ششمین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید منظوری - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز هدف از برگزاری این نشست را مرور برنامه ها و وظایف کمیسیونهای مختلف پژوهشی، سیاستگذاریهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه پژوهشی و فناوری و نحوه نظارت بر آنها اعلام کرد.

وی گفت: در طول این گردهمایی جلساتی برای کمیسیونها و کارگروههای مختلف در زمینه فعالیتهای بین المللی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سیستم مدیریت اطلاعات و پژوهش، سیاستهای نشریات علمی کشور، شاخصهای ارزیابی قطبهای علمی، نحوه تأمین منابع علمی، بررسی آیین نامه های پسا دکتری و فرصتهای مطالعاتی، تجاری سازی یافته های پژوهشی از طریق مراکز فناوری، بررسی عملکرد کمیته نانوفناوری و ارزیابی نانوفناوری در دانشگاهها، حمایت از اختراعات و نوآوریها، ارزیابی عملکرد شبکه های معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای تبادل نظر و بررسی پیشنهادات و مشکلات تشکیل می شود.

این گردهمایی با حضور معاونان پژوهشی و فناوری و مدیران ارشد پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان پژوهشی دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور برگزار می شود.