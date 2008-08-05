به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، صبح امروز در جمع خبرنگاران از افتتاح کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) خبر داد و گفت: این کارگاه همزمان با سالروز میلاد اباعبدالله الحسین(ع) با پیام آیت الله مکارم شیرازی و با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام قم و نجف و مسئولان کشوری در شهرستان فسای فارس افتتاح می شود.
حجتالاسلام حسین احمدی افزود: طراحی این ضریح توسط هنرمندان برتر کشور در کمیته طراحی ستاد عتبات عالیات انجام شده است و کاریهای هنری این ضریح نیز بر عهده گروهی از هنرمندان و قلم کاران برجسته اصفهانی است.
وی خاطرنشان کرد: خطوط خوشنویسی آیات و روایات ضریح نیز توسط استاد موحد قمیانجام میگیرد.
مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان این که بدنه این ضریح از جنس استیل با 500 سال قدمت است، خاطرنشان کرد: در ساخت این ضریح چهار تن نقره، یک و نیم تن مس و 30 کیلو طلا به کار خواهد رفت.
حجت الاسلام احمدی مدت زمان ساخت این ضریح را بین 18 تا 24 ماه عنوان کرد و گفت: این ضریح با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال ساخته میشود که هزینه از سوی مردم ولایت مدار استان فارس به ویژه مردم متدین فسا تامین می شود.
همزمان با میلاد امام حسین(ع)؛
کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) با پیام آیتالله مکارم شیرازی افتتاح میشود
قم - خبرگزاری مهر: کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) همزمان با میلاد سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با پیام آیتالله مکارم شیرازی عصر امروز در شهرستان فسای استان فارس افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، صبح امروز در جمع خبرنگاران از افتتاح کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) خبر داد و گفت: این کارگاه همزمان با سالروز میلاد اباعبدالله الحسین(ع) با پیام آیت الله مکارم شیرازی و با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام قم و نجف و مسئولان کشوری در شهرستان فسای فارس افتتاح می شود.
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