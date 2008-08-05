به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، صبح امروز در جمع خبرنگاران از افتتاح ‏کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) خبر داد و گفت: این کارگاه همزمان با سالروز میلاد اباعبدالله الحسین(ع) با پیام آیت‌ الله ‏‏‌مکارم شیرازی و با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام قم و نجف و مسئولان کشوری در شهرستان فسای فارس افتتاح می‌ شود.‏



حجت‌الاسلام حسین احمدی افزود: طراحی این ضریح توسط هنرمندان برتر کشور در کمیته طراحی ستاد عتبات عالیات انجام شده است و کاری‌های هنری این ضریح نیز بر عهده گروهی از هنرمندان و قلم کاران برجسته اصفهانی است.‏



وی خاطرنشان کرد: خطوط خوشنویسی آیات و روایات ضریح نیز توسط استاد موحد قمی‌انجام می‌گیرد.‏



مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان این که بدنه ‌این ضریح از جنس استیل با 500 سال قدمت است، خاطر‏نشان کرد: در ساخت این ضریح چهار تن نقره، یک و نیم تن مس و 30 کیلو طلا به کار خواهد رفت.‏



حجت الاسلام احمدی مدت زمان ساخت این ضریح را بین 18 تا 24 ماه عنوان کرد و گفت: این ضریح با هزینه ‌ای بالغ بر 60 میلیارد ریال ‏ساخته می‌شود که هزینه از سوی مردم ولایت مدار استان فارس به ویژه مردم متدین فسا تامین می شود.‏