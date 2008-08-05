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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

همزمان با میلاد امام حسین(ع)؛‏

کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی افتتاح می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) همزمان با میلاد سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ‏با پیام آیت‌الله ‌مکارم شیرازی عصر امروز در شهرستان فسای استان فارس افتتاح می شود.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، صبح امروز در جمع خبرنگاران از افتتاح ‏کارگاه ساخت ضریح مطهر امامین عسکریین(ع) خبر داد و گفت: این کارگاه همزمان با سالروز میلاد اباعبدالله الحسین(ع) با پیام آیت‌ الله ‏‏‌مکارم شیرازی و با حضور نمایندگان بیوت مراجع عظام قم و نجف و مسئولان کشوری در شهرستان فسای فارس افتتاح می‌ شود.‏

حجت‌الاسلام حسین احمدی افزود: طراحی این ضریح توسط هنرمندان برتر کشور در کمیته طراحی ستاد عتبات عالیات انجام شده است و کاری‌های هنری این ضریح نیز بر عهده گروهی از هنرمندان و قلم کاران برجسته اصفهانی است.‏

وی خاطرنشان کرد: خطوط خوشنویسی آیات و روایات ضریح نیز توسط استاد موحد قمی‌انجام می‌گیرد.‏

مسئول کمیته انتخاب مفاهیم ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان این که بدنه ‌این ضریح از جنس استیل با 500 سال قدمت است، خاطر‏نشان کرد: در ساخت این ضریح چهار تن نقره، یک و نیم تن مس و 30 کیلو طلا به کار خواهد رفت.‏

حجت الاسلام احمدی مدت زمان ساخت این ضریح را بین 18 تا 24 ماه عنوان کرد و گفت: این ضریح با هزینه ‌ای بالغ بر 60 میلیارد ریال ‏ساخته می‌شود که هزینه از سوی مردم ولایت مدار استان فارس به ویژه مردم متدین فسا تامین می شود.‏

کد مطلب 727561

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