خبرگزاری مهر جایگاه و اعتبار خاصی در بین رسانه های کشور دارد

محمد کرمی راد در آستانه "روز خبرنگار" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: خبرگزاری مهر رسانه ای مورد اعتماد و اطمینان جهت پیگیری اخبار و رویداد های مهم و مختلف بین المللی، کشوری و استان کرمانشاه است و به طور طبیعی به واسطه این خصیصه مورد استفاده نمایندگان مجلس نیز هست.

وی با اشاره به همزمانی روز خبرنگار با سالروز ولادت با سعادت حضرت سجاد (ع) گفت: حضرت سجاد (ع) در واقعه کربلا با انتقال رویدادهای حماسه کربلا نقش یک خبرنگار را ایفا کرد و این نشان می دهد که شغل خبرنگاری از چه جایگاه والایی برخوردار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی به عنوان خبرنگاری که در راستای کار ارزشمند اطلاع رسانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، بیان داشت: شغل خبرنگاری یکی از کارهای بسیار سخت است که با توجه به رسالتی که یک خبرنگار برعهده دارد، می توان به جرأت گفت یکی ارزشمندترین مشاغل در دنیاست.

وی با اشاره به حساسیتهای کاری یک رسانه و خبرنگار بیان داشت: از آنجا که کار رسانه ای کاری عمیق و تاثیر گذار بر جامعه است، در حال حاضر این عرصه باید نسبت به انتقال اخبار دقت خاصی داشته باشند و در جهت گیریها سعی کنند خارج از نگاه و دیدگاه فکری رسالت خویش را به جا آورده و مصالح و منافع مردم و جامعه را سر لوحه کار خود قرار دهند.

کرمی راد تعامل بین مسئولان و رسانه ها را عاملی جهت توسعه و پیشرفت در امور برشمرد و تصریح کرد: انتشار اخبار مبتنی بر حقیقت و نوید بخش بودن آن می تواند اعتماد مردم را نسبت به یک رسانه افزایش دهد.

وی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و پرسنل خبرگزاری مهر از انتقال سریع و صحیح اخبار توسط نماینده این خبرگزاری در کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.