دکتر محمد مهدی فولادوند درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فولادوند که در چند سال اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد علاوه بر حوزه ترجمه آثار دینی در ترجمه آثار غربی به زبان پارسی هم کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است. .

او کتاب معروف "مادام بواری" اثر گوستاو فلوبر را به پارسی ترجمه کرده است و همچنین مؤلف کتابهایی چون "زن در اندیشه خدا"، "خدا را دیدم"، "گل‌هایی از قرآن" است. در کنار تألیف بیش از سی کتاب او همچنین عضو انجمن شعرای فرانسه بود.

دکتر فولادوند متولد 1299 در اراک بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این مترجم و مؤلف برجسته را به خاندان آن بزرگوار و همه علاقمندان به فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی تسلیت می‌گوید.