برداشت برنج از شالیزارهای غرب مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، مدیر جهاد کشاورزی نوشهر در این آیین اظهار داشت: کار برداشت برنج از سطحی حدود سه هزار و صد هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان آغاز شد.

اسماعیل شهسواری افزود: امسال حدود چهارصد هکتار از اراضی شالیزاری منطقه به دلیل کم آبی کشت نشده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در مجموع 12 هزار و 200 تن شلتوک از این اراضی برداشت شود.

وی تصریح کرد: میزان برداشت شلتوک از سه هزار و بیست هکتار اراضی زیرکشت برنج محلی در هر هکتار سه هزار و 900 کیلوگرم و هشتاد هکتار اراضی زیرکشت ارقام پرمحصول و شش هزار و صد کیلوگرم در هر هکتار است.

به گفته شهسواری، خوشبختانه وضعیت محصول برنج در این شهرستان مطلوب است.

همزمان با کار برداشت برنج در غرب مازندران در دیگر شهرستان های غرب مازندران نیز آغاز شد.

شهرستان های حدود 800 هزار نفری غرب مازندران 30هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد.