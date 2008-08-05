نمای شیشه ای بیمارستانها خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در جلسه امروز شورا و به هنگام بررسی طرح ایمن سازی بیمارستانهای شهر تهران ، گفت: متاسفانه استفاده از شیشه در نمای بیمارستانها یکی از عوامل خطر است که وزارت بهداشت بر اجرای آن تاکید دارد.

همچنین معصومه آباد با اشاره به اینکه بیش از 190 بیمارستان در شهر تهران وجود دارد، گفت: عمر 60 درصد این بیمارستانها بالای 30 سال است.

این عضو شورای شهر تهران با عنوان این مطلب که بیمارستانها در هنگام وقوع بحران محل تجمع مردم هستند، افزود: وقتی یک بیمارستان که 80 سال قدمت دارد، چگونه می توان آن را مقاوم سازی کرد.

از سوی دیگر معصومه ابتکاررئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ، بر رعایت الزامات زیست محیطی در طرح ایمن سازی بیمارستانهای شهر تهران تاکید کرد.

وی افزود: متاسفانه آمارهای سال گذشته از وضعیت نادرست بیمارستانها در زمینه نداشتن سیستم تصفیه فاضلاب حکایت داشت.

ابتکار گفت: بعضی از فاضلابهای بیمارستانها به روان آبها منتهی می شود و از همین رو نمی بایست از شاخص های زیست محیطی کوتاه بیاییم.