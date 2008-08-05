طرح ایمن سازی مراکز درمانی شهر تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، طرح ایمن سازی مراکز درمانی شهر تهران به منظور ایمن ، مقاوم سازی و نحوه پراکنش این مراکز در شرایط عادی و ویژه در شرایط بحران به تصویب رسید.

بر همین اساس شهرداری تهران موظف است در خصوص اماکنی که دارای مجوز لازم از وزارت بهداشت هستند ضمن صدور پروانه ساخت و تاسیس بیمارستانها ، مراکز درمانی و تشخیصی در اماکن جدید الاحداث مطابق ضوابط آخرین ویرایش استاندارد 2800 ، درخصوص " ساختمانهای با اهمیت زیاد" و نیز ضوابط آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان ، همچنین رعایت طراحی معماری اجزا غیر سازه ای و تاسیسات فنی ساختمان در تطابق با کارکرد فضاهای مرتبط و حفظ و استمرار فعالیت آنها در شرایط بحران اقدام نماید.