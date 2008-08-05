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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

در جلسه امروز شورا؛

طرح ایمن سازی مراکز درمانی شهر تهران تصویب شد

طرح ایمن سازی مراکز درمانی شهر تهران تصویب شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحثهای طولانی در جلسه امروز ، طرح " ایمن سازی و استاندارد سازی بیمارستانها و مراکز درمانی و تشخیصی شهر تهران " را به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار مهر ، طرح ایمن سازی مراکز درمانی شهر تهران به منظور ایمن ، مقاوم سازی و نحوه پراکنش این مراکز در شرایط عادی و ویژه در شرایط بحران به تصویب رسید.

بر همین اساس شهرداری تهران موظف است در خصوص اماکنی که دارای مجوز لازم از وزارت بهداشت هستند ضمن صدور پروانه ساخت و تاسیس بیمارستانها ، مراکز درمانی و تشخیصی در اماکن جدید الاحداث مطابق ضوابط آخرین ویرایش استاندارد 2800 ، درخصوص " ساختمانهای با اهمیت زیاد" و نیز ضوابط آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان ، همچنین رعایت طراحی معماری اجزا غیر سازه ای و تاسیسات فنی ساختمان در تطابق با کارکرد فضاهای مرتبط و حفظ و استمرار فعالیت آنها در شرایط بحران اقدام نماید.

کد مطلب 727585

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