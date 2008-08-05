اشتغال مهمترین خواسته بیماران تالاسمی چالوس است

جمشید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درصدی از این بیماران دانش آموخته و دارای تحصیلات دانشگاهی اما بیکار هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت جسمی و بیماری برخی از بیماران تالاسمی نیز با نبود امنیت شغلی روبر هستند.

وی خاطرنشان کرد: نبود امکانات درمانی مناسب نظیر کمبود پمپ دیسفرال و گرانی قیمت آن از دیگر مشکلات است.

به گفته رستمی، به رغم اینکه قرص خوراکی دیسفرال قرار بوده در سال گذشته در اختیار بیماران قرار گیرد، هنوز این داروی مهم واگذار نشده است.

رئیس انجمن تالاسمی چالوس گفت: این بیماران نیاز به حمایت ویژه و چشمگیر همه مسئولان دارند و یک یا دو نهاد نمی توانند مشکل آنان را حل کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه کمکهای مالی ناچیزی به این انجمن می شود که پاسخگوی نیازها نیست.

250 بیمار تالاسمی در شهرستانهای نور، نوشهر و چالوس وجود دارد.