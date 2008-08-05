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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

جنبش حماس:

تهدیدات اسرائیل احمقانه و بی ارزش است

تهدیدات اسرائیل احمقانه و بی ارزش است

جنبش حماس در واکنش به تهدیدات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر عملیات نظامی گسترده در نوارغزه با بیان اینکه این تهدیدات احمقانه و بی ارزش است، بر آمادگی حماس برای (مقابله) با تمامی گزینه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: تهدیدات اسرائیل احمقانه و بی ارزش است. حماس به آنها اهمیتی نمی دهد و ما بر آمادگی خود برای (رویارویی) با تمامی گزینه ها تاکید می کنیم.

وی تصریح کرد: تهدیدات باراک بیانگر جدی نبودن اسرائیل در موضوع آتش بس است و این تهدیدات همچنین بیانگر پریشانی و سردرگمی اسرائیل در تعامل با حماس و نوارغزه و ناهمگونی آن در تشدید آتش بس یا حمله به این منطقه است.

لازم به ذکر است که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در راستای تلاش برای نقض آتش بس در نوارغزه تهدید کرد که عملیات نظامی ارتش این رژیم درغزه نزدیک است و همه باید بدون استثناء این مسئله را درک کنند.

آتش بس در نوارغزه  از 30 خرداد تاکنون آغاز شده، اما رژیم اسرائیل به بهانه های مختلف بارها آن را نقض کرده است.

کد مطلب 727596

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