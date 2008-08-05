اعتبارات مقابله با خشکسالی ابلاغ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، معاون وزیر نیرو در بازدید از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: از این مبلغ 250میلیارد تومان برای طرحهای اضطراری و 200میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه تخصیص داده شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه لایحه چهار هزار و 500 میلیارد تومانی دولت برای مقابله با خشکسالی به مجلس ارائه شده اظهار داشت: توزیع 700 میلیارد تومان از این مبلغ برای اجرای طرحهای آب رسانی در استانها به پایان رسیده است و این موضوع طی هفته جاری اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: از این مبلغ 300میلیارد تومان برای اصلاح شبکه های آبیاری و اجرای طرحهای آبرسانی تحت فشار و 400 میلیارد تومان برای اجرا و تکمیل مجتمعهای آب رسانی روستایی و طرحهای اضطراری آبرسانی در شهرها در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با غیر قابل پیش بینی خواندن خشکسالی در سالهای آینده بر لزوم فرهنگ سازی در این خصوص و استفاده از کلیه ابزارهای لازم برای جلوگیری از افزایش بی رویه آب تاکید کرد و گفت: باید از هم اکنون برای سالهای آتی هم طرحهایی را در مقابله با خشکسالی داشته باشیم.

زرگر از مردم خواست همچنان در مصرف آب صرفه جویی 10 درصدی را رعایت کنند تا فصل گرما سپری شود.