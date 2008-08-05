فعالیتهای نخستین مرکز مطالعات اسلامی در استرالیا

مرکز مطالعات اسلامی و عربی ( خاورمیانه و آسیای مرکزی) بخشی از دانشکده هنرها و علوم اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا را تشکیل می‌دهد و نخستین مرکز استرالیایی برای مطالعه و تحقیق در این عرصه محسوب می‌شود که با همتایان خود در جهان اسلام، امریکای شمالی و اروپا ارتباط ثابت و بین‌المللی برقرار کرده است.

این مرکز به مطالعه سیاست معاصر، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و دین اسلام در چارچوب نظم جهانی درحال تغییر در منطقه جغرافیایی خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌پردازد.

فعالیتهای این مرکز مطالعه زبانهایی چون عربی، فارسی وترکی را که در این مناطق جغرافیایی متداول بوده را دربرمی گیرد و در این میان بر موضوعات مربوط به منافع استرالیا در این رابطه چون تحول و اقتصاد، روابط علمی و صنعتی این مناطق نیز مورد توجه قرار دارد.

مرکز مطالعات اسلامی و عربی یک مرکز تحقیقاتی و آموزشی چندرشته‌ای است است که با بخش آسیا و اقیانوسیه دانشگاه ملی استرلیا و انجمنهای حرفه‌ای سایر دانشگاهها در ارتباط بوده است.

فعالیتهای این مرکز از سوی هئیت مشورت 16 نفره و یک گروه از مشاوران بین‌المللی که از علمای برجسته زبان عربی، اسلام، مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی تشکیل شده هدایت می‌شوند.

این مرکز از سوی جامعه دانشگاهی دانشگاه ملی استرالیا مورد حمایت قرار دارد تا بتواند فعالیتهای خود را تقویت کند. دانشجویان نیز در طول سال تحصیلی برای حضور در سخنرانی‌های ویژه‌ای که از سوی شخصیتهای آکادمیک، سیاسی و تجاری در این مرکز برگزار می شود تشویق می شود.

این مرکز در ساختمانی با معماری مدرن واقع شده که نشان دهنده نوع معماری منطقه است و دانشجویان می‌توانند به سالن سخنرانی، کتابخانه و تسهیلات صوتی و تصویری دسترسی داشته باشند.

ترویج و توسعه مطالعات عربی، اسلامی، خاورمیانه و آسیای مرکزی در مقاطع لیسانس و بالاتر در سطح ملی، هماهنگی تحقیقات استرالیایی با کارشناسان و شخصیتهای آکادمیک بین المللی، فراهم کردن تجربه برای بخش عمومی و خصوصی و تقویت روابط استرالیا با آسیای مرکزی از جمله اهدافی است که این مرکز دنبال می‌کند.

مرکز مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ملی استرالیا سالانه کتابهایی را منتشر کرده و همایشهایی را با حضور اساتید برجسته برگزار می‌کند.