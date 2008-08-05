واکسن ضد فشار خون آزمایش بالینی می شود

محققان آلمانی در ماههای آینده واکسن مقابله با فشار خون را روی 80 بیمار داوطلب آزمایش و نتایج آن را تا پایان سال 2009 منتشر می کنند.