واکسن ضد فشار خون آزمایش بالینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه هانوفر اعلام کردند که ظرف چند ماه آزمایش بالینی واکسن مقابله با فشار خون را روی 80 بیمار آغاز خواهند کرد.
به گفته این محققان، اولین نتایج این آزمایش بالینی تا پایان سال 2009 منتشر خواهد شد.
در این خصوص دانشمندان آلمانی اظهار داشتند: "عوارض جانبی که تاکنون در این واکسن مشاهده شده است بسیار ناچیز است. نتایج این آزمایش می توانند به درک بهتر اینکه آیا این واکسن می تواند در طولانی مدت اثر خود را حفظ کند یا خیر مفید باشد."
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، درصورتی که نتایج این آزمایش مثبت باشد می تواند ظرف 2 تا 3 سال آینده در واکسیناسیون عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
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