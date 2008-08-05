  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

واکسن ضد فشار خون آزمایش بالینی می شود

واکسن ضد فشار خون آزمایش بالینی می شود

محققان آلمانی در ماههای آینده واکسن مقابله با فشار خون را روی 80 بیمار داوطلب آزمایش و نتایج آن را تا پایان سال 2009 منتشر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه هانوفر اعلام کردند که ظرف چند ماه آزمایش بالینی واکسن مقابله با فشار خون را روی 80 بیمار آغاز خواهند کرد.

به گفته این محققان، اولین نتایج این آزمایش بالینی تا پایان سال 2009 منتشر خواهد شد.

در این خصوص دانشمندان آلمانی اظهار داشتند: "عوارض جانبی که تاکنون در این واکسن مشاهده شده است بسیار ناچیز است. نتایج این آزمایش می توانند به درک بهتر اینکه آیا این واکسن می تواند در طولانی مدت اثر خود را حفظ کند یا خیر مفید باشد."

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، درصورتی که نتایج این آزمایش مثبت باشد می تواند ظرف 2 تا 3 سال آینده در واکسیناسیون عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 727621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها