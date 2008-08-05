لادن مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نسخه الکترونیکی کتابها به صورت آزمایشی در تمام پایه‌های تحصیلی به جزء مقطع ابتدایی تهیه شده است، افزود: دانش‌آموزان می‌توانند این کتاب الکترونیکی را از انتشارات مدرسه در شهر تهران تهیه کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی 89-88 نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت رایگان در اختیار کلیه دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی اظهار داشت: تمام کتابهای پایه اول متوسطه به این فناوری مجهز شده است و نسخه الکترونیکی بقیه دروس نیز در حال تهیه است.

مقصودی در خصوص نحوه استفاده از کتابهای درسی الکترونیکی گفت: در نسخه تهیه شده راهنمای کامل وجود دارد، همچنین دانش‌آموزان می‌توانند از طریق شماره تماسهای شرکت تولیدی که در نسخه درج شده پاسخ سؤالات و مشکلات احتمالی خود را دریافت کنند ولی به طور کلی مشکلی در نصب و استفاده این نوع از کتابها وجود ندارد.

وی کتابهای درسی الکترونیکی را یک رسانه چندمنظوره عنوان کرد و افزود: ارائه فهرست تفصیلی، مجهزبودن هر درس به فایلهای صوتی و تصویری، جستجوی کامل فارسی و پیوند با درسهای مرتبط از امکانات این کتاب جدید هستند.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی تصریح کرد: نسخه الکترونیکی کتابهای درسی که فعلاً در استان تهران توزیع می‌شود در واقع یک کتاب درسی غنی شده است که در یادگیری دانش‌آموزان نقش به‌سزایی دارد.