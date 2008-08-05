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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

نسخه الکترونیکی 113 عنوان کتاب درسی توزیع می‌شود

نسخه الکترونیکی 113 عنوان کتاب درسی توزیع می‌شود

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی از تهیه و توزیع نسخه الکترونیکی 113عنوان کتاب درسی دوره راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی خبر داد.

لادن مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نسخه الکترونیکی کتابها  به صورت آزمایشی در تمام پایه‌های تحصیلی به جزء مقطع ابتدایی تهیه شده است، افزود: دانش‌آموزان می‌توانند این کتاب الکترونیکی را از انتشارات مدرسه در شهر تهران تهیه کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی 89-88 نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت رایگان در اختیار کلیه دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی اظهار داشت: تمام کتابهای پایه اول متوسطه به این فناوری مجهز شده است و نسخه الکترونیکی بقیه دروس نیز در حال تهیه است.

مقصودی در خصوص نحوه استفاده از کتابهای درسی الکترونیکی گفت: در نسخه تهیه شده راهنمای کامل وجود دارد، همچنین دانش‌آموزان می‌توانند از طریق شماره تماسهای شرکت تولیدی که در نسخه درج شده پاسخ سؤالات و مشکلات احتمالی خود را دریافت کنند ولی به طور کلی مشکلی در نصب و استفاده این نوع از کتابها وجود ندارد.

وی کتابهای درسی الکترونیکی را یک رسانه چندمنظوره عنوان کرد و افزود: ارائه فهرست تفصیلی، مجهزبودن هر درس به فایلهای صوتی و تصویری، جستجوی کامل فارسی و پیوند با درسهای مرتبط از امکانات این کتاب جدید هستند.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی تصریح کرد: نسخه الکترونیکی کتابهای درسی که فعلاً در استان تهران توزیع می‌شود در واقع یک کتاب درسی غنی شده است که در یادگیری دانش‌آموزان نقش به‌سزایی دارد.

 

 

 

 

کد مطلب 727630

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