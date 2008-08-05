دو نمایش عروسکی از گلستان به جشنواره منطقه ای راه یافت

به گزارش خبرنگارمهر، در این جشنواره استانی حدود 12 گروه نمایشی از مراکز فرهنگی گلستان شرکت داشتند.

فریدون مردانی مدیرکانون پرورش فکری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین جشنواره دو نمایش عروسکی ، " امین ترین دوست " در بخش اعضا از مرکز گمیشان و" ماه بود و روباه بود " از کلاله به جشنواره منطقه ای راه یافتند.

وی افزود: دربخش موسیقی رامیان و گرگان 1، طراحی صحنه و اجرای آن بندرترکمن، رامیان وگنبد، و آفیش و برشورگرگان 2 و1 مقام های برتر را کسب کردند.

وی تصریح کرد: همچنین دربخش نویسندگی مرکز دلند، کارگردانی گرگان 1 و 2، عروسک گردانی گرگان 1، گنبد 1 و طراحی و ساخت عروسک مینودشت و گرگان 1 و آزادشهر مراکز برتر معرفی شدند.

به گفته مردانی، نمایس عروسکی " پروانه پاکباز" نیز در بخش آزاد کاری از مرکز گرگان 1 و گنبد 2 به عنوان نمایش های برتر منتخب شدند.

مدیر پرورش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گلستان ادامه داد: جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی در تهران برگزارمی شود.

حدود 50 هزار نفر از 350 هزار کودک و نوجوان گلستان زیر پوشش 11 کانون فرهنگی هنری ثابت و دو کانون سیار قرار دارند.

