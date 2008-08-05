فرح جمالی درگفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: هدف از برگزاری این همایش کمک به مسائل جانبی است که بیماری سرطان در افراد به وجود می آورد که در این زمینه سازمان‌های غیردولتی باید با همدیگر تعامل‌ ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های غیردولتی ظرفیت‌های فراوانی دارند و دارای مشکلات عدیده‌ای نیز هستند، افزود: تشکل‌های غیردولتی می توانند با ارائه مشاوره‌ها و خدمات روان شناختی در زمینه‌های مختلف به سلامت روانی خانواده‌ها کمک نمایند.

جمالی یادآور شد: بیماری سرطان یک بیماری موضعی است که علاوه بر اینکه خود فرد را دچار مشکل می‌نماید، اثرات شدیدی نیز از لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بر اعضای خانواده‌ بر جای گذاشته و آنان را از زندگی عادی در سطح جامعه دور می کند.

دبیر اجرایی همایش کشوری حمایت از بیماران سرطانی خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری انجمن حمایت از بیماران سرطانی مهرانه، استانداری زنجان و دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود که امیدواریم مبنایی برای برگزاری همایش‌های بعدی شود.

جمالی حمایت از بیماران سرطانی محورهای همایش را گزارش عملکرد انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران،‌ مهم‌ترین چالش‌های انجمن‌های خیریه، نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد حمایتی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران سرطانی راهکارهای ترویج و تقویت فرهنگ نیکوکاری، نقش انجمن‌های خیریه در پیشبرد سیاست‌های سلامت و تأثیر تعامل انجمن‌های خیریه با یکدیگر و انجمن‌های بین‌المللی، بررسی عوارض روحی‌، روانی، اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا و راهکارهای مقابله با آن، اپیدمیولوژی سرطان‌های شایع در ایران و اهمیت آمار در تصمیم گیریهای مدیریتی و سلامت مهم‌ترین رکن توسعه اعلام کرد.

