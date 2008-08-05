پاسداران در جایگاه مجاهدین راه الهی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام سید جواد حسینی رکاوندی، ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار در بهشهر افزود: تشکیل سپاه از الطاف خاص خداوند برای حراست و نگهداری از نظام بوده است.

وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده پاسداران در حفظ انقلاب اسلامی به عنوان یک رسالت در بین پاسداران است که قابل ستایش و ستودنی است.

رکاوندی همچنین از خانواده های پاسداران به عنوان اسطوره های زمان نام برد و گفت: بدون حمایت و پشتیبانی خانواده های پاسدار این حراست و پاسداری از نظام میسر نمی شد.

وی همچنین با گرامیداشت ایام شعبانیه بیان داشت: امامت و ولایت به عنوان یکی از محوری ترین فعالیتهای دین مبین اسلام است که با قیام امام حسین(ع) در روز عاشورا قوت گرفته و ریشه یافته است.

این مسئول، مقام پاسداران را مقام والا و رفیع دانست و خاطرنشان کرد: مقام رفیع پاسداران برای همه افراد جامعه و مسئولان شناخته شده است.

وی ادامه داد: روز پاسدار در واقع پاسداشت از نظام بوده و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت را در بین نسل سوم جامعه افزایش خواهد داد.