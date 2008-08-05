کشاورزی سنتی پاسخگوی نیازهای غذایی کنونی نیست

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کشاورزی سنتی با استفاده از ابزارآلات دستی پاسخگوی نیازهای غذایی کنونی کشور نیست و از این رو نیاز است با تربیت نیروهای متخصص، کشاورزی سنتی را به کشاورزی مدرن تبدیل کنیم.

وی افزود: امروزه بحث غذا و محیط زیست یک مسئله اساسی برای کشور ماست و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن نیازمند تربیت نیروهای ماهر و متخصص مبتنی بر مبانی علمی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است.

جعفری خاطرنشان کرد: دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه آموزش کشاورزی، کار تربیت نیروهای ماهر و متخصص در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی را برعهده دارد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و 600 دانشجو در مقطع کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیلند و در حدود هزار و 300 دانشجو نیز در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا به تحصیل می پردازند .

جعفری عنوان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه 200نفر در سطح استادیار، دانشیار و استاد و 12 مربی است.

وی عنوان کرد: امکانات پژوهشی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج و مناطق شمالی کشور برابر 25هکتار مزرعه در کرج، هشت هزار هکتار جنگل در شمال کشور و مرکز تحقیقات بین المللی حاشیه کویر است و در آینده نزدیک 600 هکتار نیز برای انجام کار تحقیقاتی و گسترش فعالیتهای آموزشی به این اراضی افزوده می شود.

این مسئول گفت: در ایام تابستان نیز دانشجویان این دانشگاه در اراضی تحقیقاتی و جنگلهای تحقیقاتی این دانشگاه در مرکز تحقیقات بین المللی حاشیه کویر به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی مشغول هستند.