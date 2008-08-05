مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس ظهر امروز در آیین افتتاح این مرکز از محورهای فرهنگی، آموزش و پژوهش، قرآن و مجازی به عنوان محورهای فعالیتی سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد و افزود: در حوزه فرهنگی به معنای خاص خود در تبلیغات اسلامی، فعالیتهای مختلفی در ابعاد متنوع مانند گردهمایی ها، گفتمانها و تغذیه نرم افزاری فعالیتهای مردمی مساجد صورت گرفته است.

حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پژوهش نیز گفت: در بخش آموزش طی دو سال گذشته حدود 100هزار ساعت کار آموزشی در سازمان تبلیغات اسلامی استان انجام شده که از آن جمله می توان به برپایی یک هزار و 15 ساعت کار آموزشی در بخش فرقه شناسی اشاره کرد.

وی بیان داشت: در این حوزه همچنین با توجه به عرفانهای وارداتی دو هزار و 600 نفر از اقشار تاثیر گذار جامعه با این دسته از عرفانها مانند مدیتیشن، یوگا و... که آسیبهای اجتماعی خاصی را به دنبال دارند، آشنا شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: در حوزه پژوهش نیز سازمان تبلیغات اسلامی استان پیشنهاد واگذاری بررسی و پژوهش های اسنادی مربوط به امام زادگان فارس را به این سازمان ارائه کرد و مورد قبول شورای فرهنگ عمومی نیز واقع شد که در این خصوص پژوهشهای لازم آغاز شد و در مورد شناخت بهتر از امامزادگان و معرفی مطلوب تر آنها به مردم به موفقیت هایی نیز دست یافتیم.

وی از حمایت از پایان نامه ها و نشریات دانشجویی با گرایش دینی از دیگر کارهای سازمان تبلیغات اسلامی استان در حوزه پژوهش یاد کرد و افزود: در محور فعالیتهای قرآنی نیز کارهای مناسبی صورت گرفته که در این مورد دارالقرآن سازمان در کشور مقام برتر را کسب کرده است.

وی با اشاره به محور های فعالیت مجازی تبلیغات اسلامی فارس نیز بیان داشت: در این حوزه تاکنون 24کافی نت دینی و یک کافی نت در فرودگاه شیراز به صورت رایگان در حال خدمات رسانی به شهروندان و جوانان است.

حجت الاسلام خوشنویس افزود: طی این مدت اقدامات مناسبی در حوزه اینترنت انجام شده که از آن جمله می توان به جایگزینی تبلاگ به جای وبلاگ اشاره کرد که با استفاده از این سازمان جوانان می توانند بدون استفاده از فضای بلاگفا از تبلاگهای تبلیغات اسلامی در محیطی پاک و سالم که به اینترنت پاک نام برده می شود، استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مجازی، پژوهشکده الکترونیک تبلیغات اسلامی استان فارس نیز با سه میلیون جلد کتاب به زودی افتتاح می شود.

این مسئول گفت: با راه اندازی این پزوهشکده الکترونیک تبلیغات اسلامی استان، می توان روزانه به 80 پژوهشگر سرویس های علمی و فرهنگی ارائه کنیم.