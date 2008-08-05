  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

کاوری "بوته‌زار گز" را جلو دوربین می‌برد

کاوری "بوته‌زار گز" را جلو دوربین می‌برد

فیلم تلویزیونی "بوته‌زار گز" به کارگردانی احمد کاوری با محوریت دفاع مقدس برای شبکه یک ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را کاوری نوشته و به تهیه‌کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی برای گروه حماسه و دفاع شبکه یک تولید می‌شود.

"بوته‌زار گز" در مرحله دریافت کد تولید است و داستان دختری را روایت می‌کند که عاشق فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس است. تا اینکه این دوست داشتن باعث ایجاد دردسر او می‌شود و ...

عظیمی میرآبادی فیلم 90 دقیقه‌ای "فقط دو ساعت" را به نویسندگی عباس مرادیان را در دست تولید دارد که هنوز شبکه آن مشخص نشده است. او برای کارگردانی این پروژه با مرادیان مذاکره کرده و شاهین پرویز مدیر تولید آن است.

مضمون فیلم "فقط دو ساعت" نقد اجتماعی در ارتباط با آدم‌هاست. تولید این فیلم هفته آینده آغاز می‌شود و برای بازی تاکنون با فرهاد اصلانی مذاکره شده که هنوز حضور او در این پروژه قطعی نیست.

کد مطلب 727651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها