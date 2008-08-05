به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را کاوری نوشته و به تهیه‌کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی برای گروه حماسه و دفاع شبکه یک تولید می‌شود.

"بوته‌زار گز" در مرحله دریافت کد تولید است و داستان دختری را روایت می‌کند که عاشق فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس است. تا اینکه این دوست داشتن باعث ایجاد دردسر او می‌شود و ...

عظیمی میرآبادی فیلم 90 دقیقه‌ای "فقط دو ساعت" را به نویسندگی عباس مرادیان را در دست تولید دارد که هنوز شبکه آن مشخص نشده است. او برای کارگردانی این پروژه با مرادیان مذاکره کرده و شاهین پرویز مدیر تولید آن است.

مضمون فیلم "فقط دو ساعت" نقد اجتماعی در ارتباط با آدم‌هاست. تولید این فیلم هفته آینده آغاز می‌شود و برای بازی تاکنون با فرهاد اصلانی مذاکره شده که هنوز حضور او در این پروژه قطعی نیست.