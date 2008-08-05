  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

آسوشیتدپرس:

ایران به عنوان عضو NPT حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد

ایران به عنوان عضو NPT حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد

یکی از رسانه های غربی اذعان کرد که ایران توافق های هسته ای بین المللی را امضا کرده که این امر به این کشور اجازه می دهد برنامه هسته ای غیرنظامی خود را توسعه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: هیچ یک از تلاشهای "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در برابر برنامه هسته ای ایران، کره شمالی و قرارداد هسته ای با هند با پایان دوره ریاست جمهوری وی تکمیل نخواهد شد.

این رسانه غربی به امضای توافق های هسته ای بین المللی از سوی ایران اذعان کرده و خاطر نشان کرده است که این امر به تهران اجازه می دهد تا انرژی هسته ای را توسعه دهد.

اما در مورد برنامه هسته ای کره شمالی یک مقام ارشد آمریکا به آسوشیتدپرس گفت اسنادی که اخیرا پیونگ یانگ ارائه کرده نشان می دهد که کره شمالی در حدود 44 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کرده است.

کد مطلب 727652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها