ایران به عنوان عضو NPT حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: هیچ یک از تلاشهای "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در برابر برنامه هسته ای ایران، کره شمالی و قرارداد هسته ای با هند با پایان دوره ریاست جمهوری وی تکمیل نخواهد شد.

این رسانه غربی به امضای توافق های هسته ای بین المللی از سوی ایران اذعان کرده و خاطر نشان کرده است که این امر به تهران اجازه می دهد تا انرژی هسته ای را توسعه دهد.

اما در مورد برنامه هسته ای کره شمالی یک مقام ارشد آمریکا به آسوشیتدپرس گفت اسنادی که اخیرا پیونگ یانگ ارائه کرده نشان می دهد که کره شمالی در حدود 44 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کرده است.