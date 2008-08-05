۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

شاعر روس و شاعران ایرانی در شب شعر چشمه

هشتمین شب شعر نشر چشمه با حضور محمود معتقدی، ناهید کبیری و... برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه روز دوشنبه 21 مرداد ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران دایر می شود.

در این مراسم محمود معتقدی، نیاز یعقوب شاهی، یزدان سلحشور، منیره پرورش، رضا چایچی، پونه ندایی، آیدا عمیدی و زیبا کاوه ای شعرخوانی خواهند کرد. همچنین ناهید کبیری به عنوان شاعر مهمان شعرهای خود را خواهد خواند.

در این نشست - که این ماه به صورت آزاد برگزار می شود - میز مطبوعاتی با حضور منتقدان شعر چون علیرضا بهنام، محمد آزرم و کبوتر ارشدی برای بررسی اوضاع و احوال شعر امروز در نظر گرفته شده است.

نشر چشمه، میز ترجمه این ماه را مطابق معمول با حضور احمد پوری برگزار خواهد کرد و این برنامه به بررسی شعر و زندگی "آنا آخماتووا" شاعر روس اختصاص خواهد داشت.

