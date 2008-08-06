ساعات قطعی آب در شهرهای جنوبی استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با افزایش میزان آب ورودی از خط آبرسانی کوثر به استان، آب شهرهای استان افزایش یافته و ساعات نوبت بندی آب در شهرها به ویژه در شهرهای جنوبی کاهش یافته است.