ساعات قطعی آب در شهرهای جنوبی استان بوشهر کاهش یافت

اکبر نیک اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: میزان آب ورودی به استان بوشهر افزایش قابل توجهی داشته است که امیدواریم با صرفه جویی بیشتر آب از سوی مردم شاهد کاهش نوبت بندی آب در استان باشیم.
وی در خصوص مشکل تامین آب شهرستان دشتی بیان داشت: برای جبران کمبود آب شهر خورموج سه حلقه چاه آب شرب در این شهر تجهیز و راهاندازی شده است.
نیک اختر با اشاره به اینکه نیاز آب شهر خورموج روزانه 13 هزار متر مکعب است گفت: هم اینک 5000 متر مکعب آب این شهر از خط آبرسانی محرم و ما بقی از طریق چاههای آب شرب خورموج تامین می شود.
وی افزود : سال 86 بیش از چهار کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر خورموج نوسازی شد که با تامین اعتبار لازم این میزان امسال افزایش خواهد یافت.
نظر شما