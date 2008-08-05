اصلان شاه‌ابراهیمی مدیر تولید ضبط نمایش‌های روی صحنه برای شبکه چهار به خبرنگار مهر گفت: نمایش "ترانه‌ای برای آیدا" را برای شبکه چها رضبط کرده‌ایم. این نمایش به کارگردانی سیامک موحدی روی صحنه رفته بود.

نمایش "ترانه‌ای برای آیدا" داستان ورود غیرمنتظره خانواده‌ای مهاجر به منزل زوجی جوان در خانه‌های سازمانی ارتش را روایت می‌کند. حمیدرضا نعیمی نویسنده و یعقوب صباحی، رویا بختیاری، عصمت رضاپور، مجید تفرشی، آهو اقبالی، محمدابراهیم اقبال‌فر و هومن کیایی بازیگران نمایش بودند که تا چهارم تیرماه در 15 اجرا 310 تماشاگر داشت.

"ترانه‌ای برای آیدا" اثر برگزیده جشنواره تئاتر میثاق سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است که در بخش برگزیده بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر هم به صحنه رفته بود. ضبط و پخش نمایش‌های روی صحنه به تهیه‌کنندگی مسعود ساکت اف برای شبکه چهار تهیه می‌شود.