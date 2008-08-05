دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه طرحهای خود در راستای تحکیم بنیان خانواده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در جلسه کار گروه بانوان و جوانان استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ضروری است تا تمامی دستگاه ها، طرحهای خود را در زمینه چگونگی تحکیم بنیاد خانواده برای جمع بندی و سیاست گذاری مدون به دبیرخانه ارسال کنند، افزود: تحکیم خانواده مهمترین موضوعی است که در ایران باید به آن توجه شود و دستگاه های اجرایی باید متناسب با توان خود به مسئله تحکیم خانواده بپردازند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فرا رسیدن ایام رمضان، اعزام مبلغین توسط سازمان تبلیغات اسلامی را فرصت ارزشمندی برای تبلیغ تحکیم بنیاد خانواده دانست.

وی از برگزاری همایش های مرتبط با تحکیم بنیادهای خانواده استقبال کرد و یادآور شد: همایشی که تحت عنوان تحکیم بنیاد خانواده توسط نیروی انتظامی و دستگاه های ذیربط و با همکاری دفتر امور خانواده و بانوان برنامه ریزی شده و به زودی برگزار خواهد شد، باید به دور از تشریفات زاید برگزار شود و نتایج کار، مدنظر قرار گیرد.

رشید بر لزوم استفاده از ظرفیت مدارس برای انتقال مبانی دینی و خانوادگی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: ناتوی فرهنگی به طور جدی توسط دشمنان پیگیری می شود و بنیاد خانواده را هدف گرفته است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تهاجم فرهنگی شدید توسط دشمنان یادآور شد: باید ریل حرکت خود را ترمیم و اسلامی کنیم و دستگاه های اجرایی و مراجع نیز باید آگاه باشند و با ایجاد مراکز مشاوره مطابق با احکام دینی و استفاده از نخبگان، این حمله ها را خنثی کنند.

وی تاکید کرد: همچنین توسعه و ارتقاء کیفیت مراکز مشاوره در دستور دفتر خانواده و بانوان استانداری خراسان رضوی خواهد بود.