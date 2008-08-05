سپاه پاسداران رکورددار حفر تونل در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علی ابوالحسنی، ظهر سه شنبه در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندیهای قرارگاه سازندگی که در سالن معصومیه استانداری قم برگزار شد، با تشریح فعالیتها و خدمات سپاه قرب قائم به خبرنگاران گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصل 147 قانون اساسی از کلیه امکانات موجود خود برای عمران و آبادانی و روستاهای کشور استفاده میکند و با استفاده از تجربیات ارزشمند هشت سال دفاع مقدس تاکنون پروژههای بزرگ عمرانی را در سطح کشور انجام داده است.
وی افزود: پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز نیز از طرحهایی است که سپاه پاسداران انقلاب سالامی در آن مشارکت داشته و توانمندیهای خود را در اختیار مردم استان قم گذاشته است.
فرمانده سپاه قرارگاه سازندگی قرب قائم توانمندی تلاشگران سپاه را در حفر تونل بسیار خوب توصیف کرد و یادآور شد: سپاه پاسداران با امکانات و توانمندی که در اختیار دارد رکورددار حفر تونل در خاورمیانه است و حفر هزار متر تونل در ماه گوشهای از تلاش سپاهیان مجاهد است.
ابوالحسنی در ادامه از حفر 30 کیلومتر تونل انتقال آب سرشاخههای دز به استان قم خبر داد و گفت: پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز از پیچیده ترین و پر هزینه ترین پروژه های کشوری است که چندین سد انحرافی و 50 کیلومتر تونل دارد و حتی برخی از آن به عنوان پروژه غیر قابل اجرا یاد می کردند و هزینه و تلاش در این پروژه را وقت تلف کردن می دانستند.
وی ادامه داد: طبق قرارداد سپاه موظف به حفر 27 کیلومتر تونل شد که با تلاش مجاهدان خستگی ناپذیر موفق شدیم فراتر از این تعهدات را انجام دهیم و 30 کلومتر تونل زدیم این در حالی است که شرکتهای خصوصی دیگر تنها هفت کیلومتر تونل حفر کرده اند.
سردار ابوالحسنی در ادامه از اتمام 450 پروژه در سطح کشور توسط سپاه سازندگی قائم خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز سپاه قرب قائم 150 پروژه بزرگ را در دست اجرا دارد که انتقال آب از سرشاخه های دز به قم، انتقال گاز خط صلح از عسلویه به ایرانشهر، پالایشگاه پارس جنوبی و انواع سدهای در دست ساخت از مهمترین این پروژه ها است.
فرمانده سپاه قائم در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی و توانمندی این واحد در تهیه زیر ساختهای مترو در کشور سخن گفت و افزود: قرارگاه قائم با به کارگیری کلیه امکانات سخت افزاری مجهز و پیشرفته آمادگی دارد پروژه احداث خط متروی قم را نیز بر عهده گیرد.
وی با اشاره به اهمیت پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز به قم خاطرنشان کرد: با انقال آب از سرشاخههای دز علاوه بر شهر قم، سایر بخشها همچون سلفچگان، محلات، خوانسار، گلپایگان و... نیز از نعمت آب شرب بهداشتی بهرهمند خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قرارگاه سازندگی قائم با اشاره به توانمندیهای سپاه در عرصههای مختلف گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رکورددار حفر تونل در خاورمیانه است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علی ابوالحسنی، ظهر سه شنبه در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندیهای قرارگاه سازندگی که در سالن معصومیه استانداری قم برگزار شد، با تشریح فعالیتها و خدمات سپاه قرب قائم به خبرنگاران گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصل 147 قانون اساسی از کلیه امکانات موجود خود برای عمران و آبادانی و روستاهای کشور استفاده میکند و با استفاده از تجربیات ارزشمند هشت سال دفاع مقدس تاکنون پروژههای بزرگ عمرانی را در سطح کشور انجام داده است.
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