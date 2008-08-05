سپاه پاسداران رکورددار حفر تونل در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار علی ابوالحسنی، ظهر سه ‌شنبه در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندیهای قرارگاه سازندگی که در ‏سالن ‏معصومیه استانداری قم برگزار شد، با تشریح فعالیتها و خدمات سپاه قرب قائم به خبرنگاران ‏گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ‏اساس اصل 147 قانون اساسی از کلیه امکانات موجود خود برای عمران ‏و آبادانی و روستا‌های کشور استفاده می‌کند و با استفاده از تجربیات ‏ارزشمند هشت سال دفاع ‏مقدس تاکنون پروژه‌‌های بزرگ عمرانی را در سطح کشور انجام داده است.‏



وی افزود: پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز نیز از طرحهایی است که سپاه پاسداران انقلاب سالامی در آن ‏مشارکت داشته و ‏توانمندیهای خود را در اختیار مردم استان قم گذاشته است.‏



فرمانده سپاه قرارگاه سازندگی قرب قائم توانمندی تلاشگران سپاه را در حفر تونل بسیار خوب توصیف ‏کرد و یادآور شد: سپاه پاسداران با ‏امکانات و توانمندی که در اختیار دارد رکورددار حفر تونل در خاورمیانه ‏است و حفر هزار متر تونل در ماه گوشه‌ای از تلاش سپاهیان مجاهد ‏است.‏



ابوالحسنی در ادامه از حفر 30 کیلومتر تونل انتقال آب سرشاخه‌های دز به استان قم خبر داد و گفت: پروژه انتقال ‏آب از سرشاخه‌های دز از ‏پیچیده ‌ترین و پر هزینه ‌ترین پروژه ‌های کشوری است که چندین سد انحرافی و 50 کیلومتر ‏تونل دارد و حتی برخی از آن به عنوان پروژه غیر ‏قابل اجرا یاد می‌ کردند و هزینه و تلاش در این پروژه را وقت ‏تلف کردن می‌ دانستند.‏



وی ادامه داد: طبق قرارداد سپاه موظف به حفر 27 کیلومتر تونل شد که با تلاش مجاهدان خستگی ناپذیر موفق ‏شدیم فراتر از این تعهدات ‏را انجام دهیم و 30 کلومتر تونل زدیم این در حالی است که شرکتهای خصوصی ‏دیگر تنها هفت کیلومتر تونل حفر کرده ‌اند.‏



سردار ابوالحسنی در ادامه از اتمام 450 پروژه در سطح کشور توسط سپاه سازندگی قائم خبر داد و گفت: در حال ‏حاضر نیز سپاه قرب قائم ‏‏150 پروژه بزرگ را در دست اجرا دارد که انتقال آب از سرشاخه ‌های دز به قم، انتقال ‏گاز خط صلح از عسلویه به ایرانشهر، پالایشگاه پارس ‏جنوبی و انواع سد‌های در دست ساخت از مهمترین این ‏پروژه‌ ها است.‏



فرمانده سپاه قائم در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی و توانمندی این واحد در تهیه زیر ساختهای مترو در ‏کشور سخن گفت و افزود: ‏قرارگاه قائم با به کارگیری کلیه امکانات سخت افزاری مجهز و پیشرفته ‏آمادگی دارد پروژه احداث خط متروی قم را نیز بر عهده گیرد.‏



وی با اشاره به اهمیت پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم خاطرنشان کرد: با انقال آب از سرشاخه‌های دز ‏علاوه بر شهر قم، ‏سایر بخشها همچون سلفچگان، محلات، خوانسار، گلپایگان و... نیز از نعمت آب ‏شرب بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.‏