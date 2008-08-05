بارش شهابها از 20 مردادماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب سنگهای صورت فلکی برساووش همه ساله در تابستان، آسمان شب زمین را درخشان می کنند.

امسال 110 شهاب از 10 تا 13 آگوست (20 تا 23 مرداد) با سرعت 59 کیلومتر برثانیه از جو زمین عبور می کنند با این حال سال 2008 سال خوبی برای رصد این باران معروف اجرام آسمانی نیست به طوریکه نور ماه در شب 10 آگوست 68 درصد درخشش دارد و آسمان را در نیمه اول شب در جهت جنوب به شرق روشن خواهد کرد و در نیمه شب در اقتران با ستاره قلب العقرب در 2/1 درجه از این ستاره قرار خواهد گرفت. کمی بعد از نقطه اوج نور خود عبور خواهد کرد و در فاصله 404 هزار و 500 کیلومتری از زمین واقع خواهد شد.

براساس گزارش Record-Searchlight ، همچنین در شبهای 11، 12 و 13 آگوست زمانی که زمین در بیشترین حالت رویت باران شهابها قرار می گیرد نور ماه دیرتر پایین می آید و درخشش آن به 80 تا 90 درصد خواهد رسید. نور بالای ماه در این شبها رصد باران شهابها را دشوار خواهد کرد.