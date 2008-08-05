ورزشکاران دانشگاه مازندران 14 مدال رنگین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاهها را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران، ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش دانشگاه اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، دانشگاه مازندران موفق به کسب عنوان قهرمانی در رشته فوتبال و کسب مدال طلا در اوزان 55 و 96 کیلوگرم کشتی آزاد شد.

دکتر ولی الله دبیدی افزود: دانشجویان ورزشکار در رشته های جودو و در اوزان به اضافه 100 کیلو، کاراته 55 کیلو و کشتی فرنگی 64 کیلو نیز موفق به کسب مدال نقره شدند.

وی با بیان کسب مقام نائب قهرمانی دانشگاه مازندران در رقابتهای والیبال و دریافت مدال نقره از دستیابی به یک مدال نقره در رشته پرتاب وزنه، نشان برنز در رقابتهای فوتسال و یک برنز در رشته کاراته خبر داد.

دبیدی با اشاره به کسب چهار مدال برنز در کشتی به کسب سه مقام چهارمی در دو و میدانی اشاره کرد و گفت: در رشته کشتی یک مقام پنجمی نیز به دانشگاه مازندران رسید و در رشته بسکتبال مقام ششم، هندبال مقام هفتم و تنیس روی میز مقام نهم از آن دانشگاه شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در مجموع تیمی دانشگاه مازندران از میان 64 تیم شرکت کننده از سراسر کشور به مقام پنجم دست یافت.

تیمهای دانشگاه تهران، اصفهان و جامع علمی و کاربردی به ترتیب صاحب مقامهای اول تا سوم شدند.

در نهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور بیش از هزار و 200 دانشجوی ورزشکار در قالب 320 تیم از 64 دانشگاه کشور حضور داشتند.

ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات به مدت 10 روز در رشته های فوتبال، فوتسال، کشتی آزاد و فرنگی، دو و میدانی، کاراته، والیبال، هندبال، تنیس روی میز، تکواندو و شطرنج با یکدیگر رقابت کردند.