با هوشیاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دسیسه های دشمنان خنثی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر حسین حسنی سعدی اظهار داشت: دشمنان انقلاب قصد داشتند فقط با گذشت 6 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی آن را از پای در بیاورند اما نهادی که به صورت خود جوش از سوی آحاد مردم و دلسوزان انقلاب تشکیل شده بود سریعا استحکام پیدا کرد و بر دهان ضد انقلاب کوبید.
وی پیرامون توطئه دشمنان و نقش سپاه اظهار داشت: البته دشمنان انقلاب اسلامی بیکار ننشتستند و به هر حیله ای متوسل شدند تا ضربه های خود را بر پیکره این انقلاب وارد سازند و وقوع 8 سال جنگ تحمیلی یکی از آنها بود.
حسنی سعدی ادامه داد: جنگ 8 ساله موجب شد حتی جوانان برومند 15 تا 25 ساله با هر شغل و رتبه ای به جبهه های جنگ روانه شوند و پیروزی های ارزشمندی به دست آمد.جنگ تحمیلی ودفاع مقدس باز هم موجب شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مستحکم تر شود و در حال حاضر یکی از سازمان های منسجم انقلاب محسوب گردد.
این مقام عالی رتبه نیروهای مسلح با اشاره به گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ادامه هجمه و حیله های دشمنان گفت: 3 دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و هنوز دشمنان ایران اسلامی ترفندهای جدیدی برای ضربه زدن به نظام به کار می گیرند اما به علت هوشیاری نهادی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دسیسه ها خنثی می شود.
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