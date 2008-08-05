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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

دروگبا دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلستان را از دست داد

دروگبا دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلستان را از دست داد

به گفته سرمربی برزیلی تیم فوتبال چلسی، دیدیه دروگبا قادر نخواهد بود این تیم را در دیدار افتتاحیه رقابت های لیگ برتر انگلستان مقابل پورتسموث همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری  مهر، دروگبا 30 ساله در حال حاضر دوران بهبودی از ناحیه زانو را سپری می کند و لوییز فیلیپه اسکولاری اعلام کرده او در تاریخ 17 اوت قادر نخواهد بود تیم چلسی را در دیدار برابر پورتسموث همراهی کند.

اسکولاری به بی بی سی گفت: دیدیه به اولین بازی ما نمی رسد و حتی احتمال دارد بازی با ویگان را هم از دست بدهد. چنانچه مشکلی به وجود نیاید او به طور یقین قادر خواهد بود تیم ما را در دیدار 31 اوت مقابل تاتنهام همراهی کند.

وی در پایان گفت: من هر روز با پزشک دروگبا در ارتباط هستم و باید بگویم روند بهبودی او بخوبی پیش می رود.

کد مطلب 727737

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