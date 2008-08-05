دروگبا دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلستان را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دروگبا 30 ساله در حال حاضر دوران بهبودی از ناحیه زانو را سپری می کند و لوییز فیلیپه اسکولاری اعلام کرده او در تاریخ 17 اوت قادر نخواهد بود تیم چلسی را در دیدار برابر پورتسموث همراهی کند.

اسکولاری به بی بی سی گفت: دیدیه به اولین بازی ما نمی رسد و حتی احتمال دارد بازی با ویگان را هم از دست بدهد. چنانچه مشکلی به وجود نیاید او به طور یقین قادر خواهد بود تیم ما را در دیدار 31 اوت مقابل تاتنهام همراهی کند.

وی در پایان گفت: من هر روز با پزشک دروگبا در ارتباط هستم و باید بگویم روند بهبودی او بخوبی پیش می رود.