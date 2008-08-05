به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی در این نامه با استناد به ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی در کشور، ماده 17 آئین نامه اجرایی همین قانون و بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور، موظف شدن وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها به ارائه گزارش وصول این بدهی ها به صورت هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس، از استانداران خواسته است گزارش عملکرد شهرداری ها را از ابتدای وضع قانون مربوط به نیم درصد (سال 1382) به وی اعلام کنند.

در این نامه بر لزوم شفافیت در ارائه ارقام بدهی های واریز شده و واریز نشده توسط شهرداری های کشور در طول چهار سال گذشته تاکید شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی همچنین در این نامه - که رونوشتی از آن برای تمام ادارات کل امور کتابخانه های عمومی استان های کشور ارسال شده - بر لزوم اجرای قانون نیم درصد و پیگیری آن توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است.

واعظی همچنین وظیفه اصلی شوراهای شهر را تطبیق عملکرد شهرداری ها با قانون های وضع شده در مورد آنها - از جمله بحث نیم درصد - دانسته و از استانداران به عنوان روسای شوراهای عالی شهر و روستا در هر استان خواسته است، این نکته را در شیوه ارتباط با شوراهای شهر اعمال کنند.

به گزارش مهر، براساس قانون مصوب سال 82 مجلس شورای اسلامی، شهرداری های کشور موظف اند نیم درصد از کل درآمدهایشان را برای هزینه شدن در کتابخانه های عمومی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی همان شهر واریز کنند که بسیاری از شهرداری های کشور و به ویژه کلان شهرهایی مانند تهران، مشهد، اهواز و تبریز از زمان تصویب این قانون تاکنون این کار را بطور کامل انجام نداده اند.

آبان ماه سال گذشته شهرداری تهران بخشی از بدهی های موسوم به نیم درصدی اش را - مبلغ یک میلیارد تومان - به حساب انجمن کتابخانه های عمومی استان واریز کرد که این مبلغ صرف تعمیر، تجهیز، توسعه و پرداخت هزینه های جاری و اضافه کاری کتابداران شهر تهران شد.