امروز نیروهای مسلح ایران از تاکتیکهای جدید و نوین دفاعی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار نورعلی شوشتری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دارلقرآن شهر زنجان با اشاره به دستاوردهای صنایع تکنولوژی و تسلیحاتی نیروهای مسلح اظهار داشت: سلاح جدید ساخته شده توسط پاسداران تلاشگر، توانایی هدف‌گیری تا شعاع 300 ‬کیلومتری در دریا را دارد.

جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: این سلاح کاملا بومی و منحصر به فرد بوده و با استفاده ‌از دانش جوانان برومند طراحی و ساخته شده است و مشابه خارجی هم ندارد.

وی با تاکید بر این که سلاحهای جدید دیگری در آینده معرفی خواهد شد که از دستاوردهای جوانان این کشور است، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بهترین وضعیت آمادگی دفاعی در مقابل هر نوع تجاوز احتمالی دشمن قرار دارند.

سردار شوشتری با اشاره به تبلیغات سوء کشورهای غربی علیه دستاوردهای دانشمندان جوان ایرانی بیان داشت: دشمنان مردم و نظام اسلامی ایران تلاش می‌کنند توانمندیهای این ملت و کشور را کوچک نشان دهند.

سردار شوشتری با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنایع دفاعی کشور فعال است و ساخت سلاحهای زیادی را در دست طراحی دارد، افزود: طراحی این سلاحها برای دفاع از کشور و در جهت تقویت نیروهای مسلح انجام می‌شود.