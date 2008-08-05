700 ‬مقاله به کنفرانس دانشجویی عمران در دانشگاه سمنان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حداد، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان سراسر کشور و دانشگاههای خارج از کشور امسال در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه 900 نفر در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، بیان داشت: از این افراد، 154 نفر استاد دانشگاه‌های کشور، 452 نفر دانشجو، 253 نفر شرکت ‌کننده آزاد و 57 نفر از مدعوین ویژه هستند.

به گفته وی، داوری مقالات دریافت شده در دو مرحله انجام شده است و نتایج آن در سایت ‪ www.14cesc.com‬ ارائه شده است .

حداد تحقق نوآوری و شکوفایی در زمینه طرح های مبتکرانه رشته مهندسی عمران، ارتقای علمی دانشجویان، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش، ارتقای سطح ارتباط محیط های صنعتی و دانشگاه‌ها و نیز آشنایی واحدهای صنعتی با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان را از مهمترین اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان کرد.

به گفته وی، برگزاری سه نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی، مهندسی عمران و کتاب مهمترین برنامه جنبی این کنفرانس است که برنامه‌های کنفرانس سه روزه را شامل ارائه مقالات، سخنرانی استادان مطرح کشور، برپایی نمایشگاه کتاب، کارگاههای آموزشی و بازدید از پروژه‌های عمرانی است.

چهاردهمین کنفرانس عمران دانشجویان سراسر کشور پنجم تا هفتم شهریورماه با شعار محوری "نوآوری در صنعت ساختمان و شکوفایی استعدادهای جوان" در دانشگاه سمنان برگزار می شود.