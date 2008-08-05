تولید و انتقال جنینهای حاوی ژن تولیدداروی درمان سکته قلبی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، داروی tPA در حال حاضر بهترین داروی درمان و نیز پیشگیری سکته قلبی محسوب می شود که به علت قیمت فوق العاده بالا، استفاده عمومی آن امکان پذیر نیست و تحقق این فناوری کشور را یک گام دیگر به هدف نهایی تولید فراوان و ارزان قیمت داروهای پروتئینی خاص از طریق فرآورده شیر دام های تراریخت نزدیک می کند.

به گفته پژوهشگران جهاد دانشگاهی در صورت وقوع سکته قلبی و تزریق سریع این دارو، امید به بهبودی بیمار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و علاوه بر بهبودی سریع بیماری، عوارض جانبی سکته مانند ناکارآمدی قلب که از علل اصلی مرگ و میر به دنبال سکته است، بر طرف می شود.

بر اساس این گزارش، این پروژه بزرگ ملی با تکیه بر توانمندی داخلی و در 6 مرحله شامل شناسایی، استخراج و تولید انبوه ژن مولد داروی tPA از سلولهای انسان، ساخت واریانت این دارو از طریق فرایندهای پیچیده مهندسی ژنتیک، طراحی و انتقال ژن tPA در گاو، تحقق روش نوین شبیه سازی جهت تولید بهینه جنین های تراریخته و انتقال موفقیت آمیز اولین رده جنین های تراریخته حاوی ژن tPA به دام های گیرنده در پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی اجرا شد.

محققان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی که پیش از ین موفق به شبیه سازی نخستین گوسفند شبیه سازی شده خاورمیانه و ایران " رویانا" شده بودند با توجه به اینکه بهترین رهیافت تولید داروی نوترکیب tPA، تولید آن از طریق فرآورده شیر دام هایی نظیر گاو یا بز به شمار می آید با همکاری مجتمع دامپروری فوکا ( وابسته به سازمان تامین اجتماعی ) پروژه دیگری را نیز به صورت عملیاتی تحت عنون " ارتقا پتانسیل شیرواری صنعت دامپروری کشور" اجرا کردند که منجر به تولید نخستین گوساله های حاصل از لقاح آزمایشگاهی و نیز ایجاد چندین مورد آبستنی موفق حاصل از شبیه سازی گاوهای نژاد برتر کشور شده است.

گفتنی است در حال حاضر محققان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی توانسته اند با تلفیق فناوری های یاد شده، مراحل تولید و انتقال اولین جنین های تراریخته حاوی ژن تولید داروی tPA را با موفقیت پشت سر بگذارند که امید است با اجرای این پروژه در ابعاد وسیع به زودی شاهد تولد نخستین گاو تراریخته باتوان تولید داروی tPA در شیر این گاو باشیم.

صفت تراریخته برای موجودات زنده ای به کار می رود که با دستکاری های ژنتیکی به وجود می آیند.