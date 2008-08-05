دو هزار پرونده شهری در شمال تهران بازدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی بازدیدهای مربوط به صدور پروانه و پایان کار، عدم خلاف، درآمد و نوسازی و شکایات روزانه توسط مأموران اداره بازدید یکسان انجام می‌شود.

سیستم مذکور از نیمه دوم سال 85 در برنامه کاری شهرداری قرار گرفت و توانست با سرعت عمل، دقت و ارائه گزارشهای صحیح درصد رضایتمندی مردم را افزایش ‌دهد و بازده مطلوب را به دنبال آورد.

در سه ماهه اول سال جاری از 700 پرونده اداره درآمد و نوسازی، 935 پرونده متقاضیان جواز، پایان کار، عدم خلاف و... ، 330 پرونده صدور پروانه و پایان کار، نظارت، طرح تفصیلی و 132 مورد شکایات بازدید شده است.

با توجه به حجم بالای ساخت و ساز در محدوده شهرداری منطقه یک و حضور سرمایه گذاران بخش مسکن در این منطقه معاونت شهرسازی و معماری از بخشهای پر مراجعه شهرداری نسبت به سایر بخشها و دیگر مناطق شهرداری است بر همین اساس روزانه 40 تا 50 پرونده وارد اداره بازدید یکسان می‌شود و تنها 5 درصد از ورودیهای روزانه جزو پرونده‌های برگشتی محسوب و در انتظار بازدید مجدد باقی می ‌مانند.