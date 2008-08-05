مجوز بازی بازیکنان مشمول تیم فوتبال پاس همدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس فراوان و احتمالاتی که در خصوص منع بازیکنان مشمول خدمت تیم فوتبال پاس همدان از همراهی این تیم در لیگ هشتم مطرح شده بود، بالاخره با تلاش مسئولان این باشگاه، تمامی این بازیکنان مجوز بازی دریافت کردند و می توانند در فصل پیش رو سبزپوشان همدانی را همراهی کند.

این بازیکنان می توانند در بازی امروز تیم فوتبال پاس مقابل سپاهان اصفهان، برای سبزپوشان همدانی به میدان بروند.

تیم فوتبال پاس پس از انتقال به استان همدان از فعالیت زیر نظر نیروی انتظامی خارج شد و به مدیریت بخش خصوص سپرده شد. با این شرایط و بنابر تاکید ستاد کل نیروهای مسلح این تیم نظامی محسوب نشده و نمی توانست بدون تایید نیروی انتظامی اقدام به جذب بازیکن سرباز کند.