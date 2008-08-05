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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۷

مرمت خانه لطفی و بازار دامغان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: کارشناس حفظ و مرمت معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از آغاز عملیات مرمت خانه لطفی و بازار دامغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این آثار با اعتباری بالغ بر۳۷۷میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی سازمان مرمت می‌شود.

وی افزود: بازار دامغان به علت برخی خطرهای موجود مورد مرمت و حفاظت اضطراری قرار گرفته است و شامل عملیات شمع‌ بندی و رفع خطر، پی ‌بندی ستونها و جمع آوری آجرهای کف و زیرسازی به همراه شیب بندی مناسب است.

رضایی با اشاره مرمت خانه لطفی دامغان بیان داشت: ۲۷۴میلیون ریال اعتبار در این خصوص پیش بینی شده است.

به گفته وی، مرمت خانه لطفی شامل عملیات اندود برداری از سقف و اتاق و ایوان، اجرای عملیات گچ و خاک سقف اتاقها و ایوانها، عملیات سفیدکاری و دوار و سقف اتاقها و ایوان است که این دو طرح توسط بخش خصوصی انجام می شود.

کد مطلب 727765

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