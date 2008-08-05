اولین پارکینگ طبقاتی در شرق تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد میرزاقلی با اشاره به هزینه تکمیل این پارکینگ که بالغ بر 18 میلیارد ریال بوده است، افزود : این پارکینگ به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در معابر اطراف ساختمان مرکزی منطقه چهار شهرداری به خیابانهای فرجام و هنگام در زمینی به مساحت تقریبی 2040 مترمربع تکمیل و به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد : این پروژه در زیربنایی بالغ بر 16562 مترمربع در 8 طبقه که دارای پد هلی کوپتر است ساخته شده است.

همچنین مهندس احسان الله شریفی قائم مقام شهردار منطقه چهار نیز از افتتاح نخستین خانه سلامت در محله تهرانپارس خبر داد و افزود : این پروژه با هدف افزایش سرانه فرهنگی و اجتماعی این محله و مشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی راه اندازی شده است.

شهرداری منطقه چهار همچنین از ایجاد هفت هزار مترمربع فضای سبز در قالب بوستان دهقان با هزینه ای بالغ 5/2 میلیارد ریال خبر داد.