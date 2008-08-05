این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره حساسیت‌هایی را که برای انتخاب نقش داشته به خبرنگار مهر گفت: حضور در مجموعه‌ای به تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه و کارگردانی سعید سلطانی جذابیت‌هایی دارد که با توجه به متن خوب راغب شدم امسال هم کاری در ماه رمضان در تلویزیون داشته باشم.

وی در ادامه افزود: پس از محبوبیت‌هایی که به واسطه نقش قدسی در مجموعه "میوه ممنوعه" سال گذشته به دست آوردم، معتقدم انتخاب کاری تازه که در مقطع ماه رمضان پخش شود سخت خواهد بود. زیرا قصد ندارم تصویری را که به واسطه قدسی در ذهن مخاطبان ایجاد شده بود، از بین ببرم.

خیراندیش درباره ویژگی‌های نقش خود در مجموعه "مامور بدرقه" گفت: شخصیت من از قسمت سیزدهم وارد داستان می‌شود و دارای بار کمدی و کمی منفی است. با این وجود به دلیل علاقه‌ام به نقش و گروهی که در پروژه حضور دارند، مایلم امسال هم در ماه رمضان کاری روی آنتن داشته باشم.

وی با اشاره به اینکه برای حضور در مجموعه تلویزیونی "حماسه آرد" به کارگردانی بهزاد فراهانی دعوت به کار شده، ادامه داد: نقش اصلی این مجموعه که جان‌افروز نام دارد به من پیشنهاد شد و پس از خواندن فیلمنامه دریافتم نقش کاملاً با ویژگی‌های بازی و فیزیک من هماهنگ است.

به گفته خیراندیش، از آنجا که تصویربرداری این کار در شهرستانی نزدیک بیجار انجام می‌شود و سه ماهی طول می‌کشد، وی نتوانست ایفای این نقش را بپذیرد. اما علاقه به کار با فراهانی باعث شد تا در نقشی کوتاه در مجموعه "حماسه آرد" حضور پیدا کند.

"کلانتری غیرانتفاعی" یدالله صمدی و فیلم تلویزیونی "دست راست من" داریوش ربیعی کارهای آماده نمایش و پخش خیراندیش هستند که وی درباره فیلم دوم گفت: "دست راست من" نخستین فیلم من در تلویزیون است و پیش از آن تصور می‌کردم این آثار چندان قابل توجه نیستند. اما توانمندی ربیعی باعث شد در این کار حاضر شوم و از نتیجه تا این مرحله راضی‌ام.