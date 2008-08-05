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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

نتایج یک تحقیق نشان داد:

ناشنوایی مشکل جدید سربازان آمریکایی در عراق

ناشنوایی مشکل جدید سربازان آمریکایی در عراق

مطالعات موسسه رند نشان می دهد که از هر 4 سرباز آمریکایی حاضر در عراق، یک نفر در اثر انفجار بمب های کنار جاده ای دچار ناشنوایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، تحقیقات مؤسسه پژوهشی "رند" نشان می دهد که از هر 4 سرباز آمریکایی حاضر در عراق یکی از آنها در اثر انفجار بمبهای کنار جاده ای شنوایی خود را از دست می دهد.

در این مطالعه همچنین آمده است، از هر 5 سرباز آمریکایی یک نفر از استرس و نگرانی ناشی از انفجارها رنج می برد.

"الن امبری"(Ellen Embrey) معاون وزیر دفاع آمریکا در امور حمایت از سلامت و آمادگی نیروها گفت: درد کمر، صدمات وارده بر پاها و دیگر بخش های ماهیچه ای بدن از دردهای شایع نیروها در مناطق جنگی هستند.

در این گزارش از سربازانی که به تازگی از عراق بازگشته اند نقل شده است که آنها از مشکلات بسیاری از جمله ناشنوایی رنج می برند.

همچنین برخی از این نظامیان احساس می کنند که توان، قدرت، و تحرک جوانی خود را از دست داده اند.

کد مطلب 727778

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