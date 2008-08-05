تبدیل بانک ملت به بزرگترین بانک خصوصی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، علی دیواندری در همایش قراردادهای حقوقی صنعت نفت، تاکید کرد: گرچه در سالهای گذشته نظام بانکی برای مشارکت در طرحهای بزر گ صنعت نفت کشور، داوطلب نبوده است و ابزارهای تامین مالی این صنعت در داخل کشور سابقه ندارد، اما ایران به دلیل داشتن 137 میلیارد بشکه ذخایر ثبت شده نفت و تولید روزانه 2/4 بشکه نفت، کشوری شناخته شده درجهان است.

مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: صنعت نفت صنعت جذابی از لحاظ سرمایه گذاری است که می تواند در بلند مدت سود خوبی برای بانکهای ایرانی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: ذخایر گازی ایران نیز منحصر به فرد است و بانکها می توانند در تامین مالی طرحهای موجود در این زمینه نقش فعالی داشته باشند.

وی اضافه کرد: یکی از ویژگی های بازیگران مالی عرصه انرژی این است که می توانند برای بیش از 20 سال برنامه ریزی داشته باشند، بنابراین نگاه کوتاه مدت در این عرصه باعث می شود که موسسات مالی و بانکی فکر کنند این بازار از ریسک بالا و امکان بازگشت سرمایه پایینی برخورداراست.

دیواندری تصریح کرد: بازیگران اصلی بازار نفت و انرژی تاکنون از سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران سودهای کلانی برده اند که این سودها به شرط داشتن نگاه و دید بلند مدت، می تواند نصیب بانکهای داخلی شود.

وی صنعت نفت کشور را نیازمند سرمایه گذاری های بلند مدت و دانش فنی و تکنولوژی بالا دانست و گفت: ایران یکی از بزرگترین ذخایر انرژی دنیا را دارد، بنابراین باید بزرگترین شرکتهای خصوصی پیمانکاری با توانمندی تکنولوژیک بالا را هم در این مرز و بوم پرورش داد.

مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابزارهای پیشرفته تامین مالی نظیر فاینانس اسلامی کمتر در پروژه های نفتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، یاد آور شد: تقاضای منابع در پروژه های نفتی بالا است که این موضوع فرصت خوبی را برای مشارکت بانکها در این پروژه ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به ایجاد دپارتمان انرژی در بانک ملت و تربیت نیروهای متخصص برای کار در این عرصه، اظهار داشت: این بانک در تلاش است تا با اقدامات خود در این زمینه، به یک همفکری، همزبانی و همدلی با صنعت نفت و انرژی کشور برسد.

دیواندری خاطرنشان کرد: بانک ملت در سالهای اخیر گرایش ویژه ای به بخش انرژی کشور پیدا کرده است و تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار در بخش انرژی کشور همکاری و ارائه خدمات داشته که این مشارکت شامل سرمایه گذاری، عاملیت فاینانس و گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

وی بانک ملت را یکی از فعال ترین بانکهای کشور در عرصه انرژی عنوان کرد و گفت: این بانک با داشتن 28 میلیارد دلار منابع تحت مدیریت 25 هزار نیروی انسانی و دو هزار شعبه داخلی و خارجی 22 درصد از سهم بازار بانکهای تجاری کشور را در اختیار دارد و حدود 30 درصد از تجارت خارجی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل بانک ملت با اشاره به این نکته که این بانک به زودی به جمع بانکهای خصوصی کشور می پیوندد، اضافه کرد: با اقداماتی که انجام شده است، در آینده نزدیک سهام بانک ملت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: با پیوستن بانک ملت به جرگه بانکهای خصوصی، حضور این بانک در بخش انرژی کشور بسیار پررنگ تر و تجهیز منابع در آن نیز به راحتی امکان پذیر خواهد شد.

به گفته وی موفقیت درتامین مالی صنعت نفت مستلزم این است که بانکها نگرش خود را تغییر دهند و همزمان با در نظر گرفتن منافع خود، با ریسکهای صنعت نفت نیز به طور منطقی برخورد کنند.

دیواندری همکاری و هماهنگی بانکها با صنعت نفت را ضروری دانست و افزود: بانکها شریک تجاری این صنعت هستند و اگر چه ما باید در صنایع بالادستی نفت همچنان دولتی باقی بمانیم، اما ضرورتی ندارد که در ابزارهای تامین مالی، دولتی فکر کنیم، بلکه در این زمینه ها لازم است اقتصادی و خصوصی فکر کنیم و این امر به ما این امکان را می دهد که به یک جهش استراتژیک دست یابیم.